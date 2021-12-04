Прощание с народной артисткой Ниной Ургант состоится на следующей неделе в среду

Оно пройдет в Александринском театре, о месте захоронения будет известно позднее, передает агентство ТАСС. Нина Ургант скончалась в пятницу на 93-м году жизни. Помимо работы в театре, она также снялась в десятках фильмов. Самая известная ее роль – в драме «Белорусский вокзал».