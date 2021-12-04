Прощание с народной артисткой Ниной Ургант состоится на следующей неделе в среду

Оно пройдет в Александринском театре, о месте захоронения будет известно позднее, передает агентство ТАСС. Нина Ургант скончалась в пятницу на 93-м году жизни. Помимо работы в театре, она также снялась в десятках фильмов. Самая известная ее роль – в драме «Белорусский вокзал».
2021-12-04T19:05:26+03:00
2021-12-04T19:05:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:05, 04 декабря 2021