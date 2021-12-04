В Воронеже, по данным СМИ, полицейские задержали участников акции против введения QR-кодов

Около сотни активистов собрались на Адмиралтейской площади Воронежа, чтобы записать видеообращение президенту России Владимиру Путину пишет интернет-издание 7×7. К участникам акции присоединился блогер Фёдор Орлов, который вёл трансляцию народного схода в прямом эфире на своём YouTube-канале. Он общался с людьми, которые выражали недовольство возможным повсеместным введением QR-кодов и выступали против обязательной вакцинации. При этом некоторые отмечали, что не являются антиваксерами, а лишь хотят, чтобы прививка делалась на добровольной основе.

За акцией, как сообщает издание, наблюдали сотрудники Росгвардии и Центра по борьбе с экстремизмом, однако Орлов во время прямого эфира отметил, что митинг прошёл без массовых задержаний. После его окончания полицейские остановили машину одного из участников народного схода. После отказа покинуть автомобиль, по информации журнала «7×7» на площадь приехали сотрудники ДПС и вытащили водителя силой. Всего было задержано три человека, включая самого блогера. Как сообщает издания SOTA, их доставили в отдел полиции №6, а на Орлова был составлен протокол о повторном совершении административного правонарушения.

Ранее акции протеста против введения QR-кодов проходили в нескольких регионах России, включая Костромскую, Архангельскую и Тульскую области.