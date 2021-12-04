ВОЗ откладывает до следующего года процедуру одобрения российской вакцины от коронавируса

Как пояснили ее представители агентству до конца года РФПИ должен предоставить необходимые документы. До этого момента инспекции ожидать не стоит. Россия подала заявку в ВОЗ на ускоренную регистрацию «Спутника V» в октябре прошлого года. Между тем еще в начале октября министр здравоохранения Михаил Мурашко заверял, что препятствий для регистрации препарата «Спутник V» в ВОЗ уже нет.

Летом экспертная группа ВОЗ объявила о нарушениях при производстве «Спутника V» на предприятии в Уфе. Вопрос одобрения российского препарата был приостановлен до проведения новой инспекции завода-производителя.