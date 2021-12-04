Прямые переговоры российского и американских президентов пройдут во вторник на следующей неделе

Они состоятся в формате видеозвонка, пояснили сегодня в Белом доме. Дату консультаций Владимира Путина и Джо Байдена подтвердили этим вечером и в Кремле. Одной из основных тем станет ситуация на российско-украинской границе. Запад встревожен сообщениями о том, что Россия стягивает туда свои силы.

Главный научный сотрудник институа США и Канады Владимир Батюк не исключил, что после разговора лидеров двух стран возможно снижение напряженности.

Стороны также, скорее всего обсудят, визовые вопросы, ограничение стратегических вооружений, кибербезопасность, международный терроризм и ряд региональных проблем, добавил Владимир Батюк.