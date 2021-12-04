В РПЦ выступают за запрет охоты как развлечения

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал это пережитком прошлого. По мнению священнослужителя, охота допустима только в том случае, когда необходимо регулировать популяцию тех или иных животных. Однако для таких целей существуют специалисты — егеря. Митрополит напомнил, что нередко на охоте могут пострадать люди. На этой неделе Следственный комитет возбудил дело о незаконной охоте в отношении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Тот поначалу отрицал, что убил лося, однако позже признал это, и настаивал, что перепутал животное с кабаном.