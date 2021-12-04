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18:33, 04 декабря 2021

По меньшей мере три человека задержаны в Воронеже на акции против введения цифровых кодов

Около сотни человек, по данным интернет-издания «7х7», собрались на Адмиралтейской площади города, чтобы записать видеообращение. Они выступали в том числе против обязательной вакцинации от коронавируса. Народный сход продлился около полутора часов. Полиция начала задержания после того, как собравшиеся стали расходиться. Подобные акции против введения т.н. QR-кодов уже прошли в более чем десяти городах страны. На протесты выходили жители Костромской, Архангельской, Иркутской, Орловской, Тульской и других областей. Некоторых участников задерживала полиция. Общая сумма штрафов превысила 800 тыс. руб.


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