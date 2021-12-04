Группа россиян, прилетевших из ЮАР и Намибии, отказывается ехать в специально учреждения для изоляции

Они прилетели в московский аэропорт Домодедово. Как пишет интернет-издание SHOT, из 170 прилетевших туристов не готовы отправиться на обязательный карантин в Сергиев Посад около 20 россиян. Они говорят, что останутся в аэропорту до тех пор, пока их не отпустят домой. Обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из Южно-Африканской Республики и граничащих с ней стран ввели в России на этой неделе. Это связано с обнаружением новой мутации коронавируса, под названием «омикрон».