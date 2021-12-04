Эксперты ВОЗ приступят к проверке российской вакцины от коронавируса не раньше следующего года

Об этом передает агентство РИА «Новости». В организации отметили, что в конце ноября прошла встреча с представителями РФПИ. Российская делегация обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Это должно произойти в конце года, сказали в пресс-службе ВОЗ агентству. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко говорил, что все барьеры для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев.

