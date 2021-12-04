Власти Белоруссии обвинили украинских военных в нарушении границы республики

Минске утверждают, что во время учений украинские пилоты, которые управляли военным вертолетом Ми-8, залетели в воздушное пространство страны на глубину в 1 км, передает агентство Белта. Украинскую сторону уже проинформировали по этому вопросу. Киев ранее объявил о проведении учений на границе с Белоруссией. Это произошло на фоне обострения миграционного кризиса на белоруско-польской границе.
2021-12-04T18:31:49+03:00
2021-12-04T18:31:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 04 декабря 2021
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