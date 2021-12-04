Переговоры российского и американского лидеров пройдут уже во вторник на следующей неделе

Они состоятся в формате видеозвонка, объявили сегодня в Белом доме. Эту же информацию несколько минут назад подтвердили в Кремле. Как передает агентство Reuters Владимир Путин и Джо Байден намерены обсудить Украину, а также широкий спектр других вопросов. Американский президент хочет подчеркнуть обеспокоенность относительно военной деятельности России на границе с Украиной, а также сказать о приверженности США украинскому суверенитету и территориальной целостности.