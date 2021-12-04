Переговоры российского и американского лидеров пройдут уже во вторник на следующей неделе

Они состоятся в формате видеозвонка, объявили сегодня в Белом доме. Эту же информацию несколько минут назад подтвердили в Кремле. Как передает агентство Reuters Владимир Путин и Джо Байден намерены обсудить Украину, а также широкий спектр других вопросов. Американский президент хочет подчеркнуть обеспокоенность относительно военной деятельности России на границе с Украиной, а также сказать о приверженности США украинскому суверенитету и территориальной целостности.
2021-12-04T18:31:21+03:00
2021-12-04T18:31:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 04 декабря 2021
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