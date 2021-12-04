Директор фонда «Кислород»: Изменения в процедуре закупки за рубежом жизненно важных лекарств лишит пациентов выбора

Изменения в процедуре закупки за рубежом жизненно важных лекарств лишит пациентов и врачей выбора. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор благотворительного фонда «Кислород» Майя Сонина.

«Это катастрофическая ситуация и для пациентов, и для врачей, потому что не будет выбора уже совершенно. Не будет никакого шанса получить тот препарат, который действительно показан, нужен неопасен. Не наш дженерик с недоказанной эффективностью, это в лучшем случае, а в худшем это нежелательные побочные эффекты, которые дают в дальнейшем тяжелые необратимые осложнения. Уже сколько раз были такие случаи из-за применения дженериков. В частности, и в больницах, и полученных по направлению из поликлиники, когда выбора нет. А сейчас выбора вообще не будет», — сказала она.

М.Сонина отметила, что данная мера является «своеобразной поддержкой «отечественного производителя», то есть того производителя, который, видимо, лучше заплатил».

Минпромторг предложил применять правило «второй лишний» для закупки жизненно необходимых лекарственных препаратов. Предложение предполагает, что заказчик обязан отклонить предложения зарубежных производителей, если в торгах участвуют поставщики из стран Евразийского экономического союза.