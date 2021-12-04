Z Архив новостей новости
5 1 6 165
18:09, 04 декабря 2021

Генеральным директором Российского антидопингового агентства стала Вероника Логинова

Новая глава РУСАДА уже имеет опыт по борьбе с запрещёнными препаратами. Несколько лет Вероника Логинова руководила отделом антидопингового обеспечения в министерстве спорта. Она также была советником ректора международного олимпийского университета по разработке антидопинговых программ. Ключевая задача Логиновой в новой должности восстановить статус соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу. Это напрямую влияет на возможность российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях. От статуса зависит и проведение в России крупнейших турниров с участием сборных из других стран. По решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне РУСАДА до конца следующего года должно выполнить ряд условий, чтобы восстановить статус. Его агентство лишилось год назад. Арбитражный суд поддержал решение исполкома WADA. Оно последовало за чередой допинговых скандалов вокруг российского спорта, в том числе обвинений в манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории в течение нескольких лет, начиная с 12-го года. Москва это отрицает. В отношении российских спортсменов ведётся почти 500 допинговых дел, сообщили в пресс-службе WADA. Права атлетов необходимо восстановить как можно скорее, они должны участвовать в международных состязаниях без ограничений, сказал министр спорта. Олег Матыцин назвал новую главу РУСАДА молодым и энергичным специалистом и отметил большой опыт Логиновой как на российском, так и на международном уровне. Во всемирном антидопинговом агентстве сказали, что удовлетворены тем, как прошли выборы.

После увольнения с поста генерального директора РУСАДА Юрия Гануса в августе прошлого года до начала декабря нынешнего обязанности главы агентства исполнял Михаил Буханов.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Bloomberg: Украина закупила гораздо больше турецких беспилотников, чем сообщалось Агентство со ссылкой на источники в Анкаре утверждает, что речь идет о нескольких десятках аппаратов…

5 73 6 5094
Блоги

Николай Сванидзе журналист

Считаем необходимым восстановить в школьных программах Международный День памяти жертв Холокоста Заявление комиссии СПЧ по политическим правам в связи с исчезновением из школьной программы Международного Дня памяти жертв Холокоста…

5 278 6 23759 29.11
Блоги

+ Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский 01:36 Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский «Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И более того — это вопрос, которого не существует»...

5 171 6 16960 01.12
8читать ;смотреть
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Психология и философия блефа личности Илона Маска Я не хаю Запад за то, что он значительно экономически сильнее России. Я попытался проанализировать различные грани. И обозначил те грани, которые настораживают и требуют объективного отношения…

5 120 6 12391 02.12
Новости

Президент США отверг любые «красные линии» в контексте Украины Недопустимость российского вторжения в страну Джо Байден намерен обсудить с Владимиром Путиным…

5 61 6 6649
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Юрий Дмитриев: вот кто на самом деле «политзаключенный № 1» в России За все те же «преступления», которых Дмитриев не совершал — и по большей части обвинений в которых он уже дважды был оправдан…

5 35 6 5041 03.12
Блоги

МИД РФ: Вина за деградацию отношений с НАТО полностью лежит на альянсе Контраргументация к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса»...

5 94 6 13725 30.11
Новости

The Washington Post со ссылкой на данные разведки: Россия готовит вторжение на Украину в начале 2022 года На Украину могут войти до 175 тысяч российских военных…

5 183 6 28201
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

На фронтах борьбы с коронавирусом Ничего нарушающего права человека в обязательной вакцинации нет, и властям тут следовало бы действовать более решительно: дестабилизация обстановки в обществе скорее случится от постоянного изменения позиций…

5 91 6 17154 01.12
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Кому выгодна новая провокация на Украине? Все американские президенты с 1946 года в той или иной мере придерживались концепции «сила как гарант мира»...

5 160 6 31600 30.11
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

«Сегодня» – в ночь на 1 декабря 1937 года в Томске будет арестован Степан КАРАГОДИН и еще 41 человек Всего, в день массового убийства (расстрела) упомянутых шести человек, т.е. 21 января 1938 года, было убит не 6 человек, а не менее 87 человек…

5 128 6 25846 30.11
Новости

фото: formasloff.ru Кинорежиссёр Ридли Скотт обматерил кинокритика Антона Долина Казус произошел во время записи интервью для канала «Радио Долин» на видеохостинге YouTube…

5 26 6 9342
Блоги

Сергей Марков политолог

Будут ли переговоры Путина и Зеленского? Путин предлагает Зеленскому сначала выполнить хотя бы половину из обещанного. А потом встречаться. Это значит, что переговоры Путина и Зеленского невозможны?..

5 34 6 7261 03.12
Новости

В рамах новой транспортной стратегии предполагается «безальтернативное» ограничения использования личного транспорта Власти это отрицают…

5 26 6 6202
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Очень хотелось бы ошибиться… Пытался сглазить грядущий ужас, чтобы, названный своим именем заранее, он не состоялся: это же и есть главный успех антиутопии! Вот — 1984 года прошел, и мир выдохнул… Увы, я не уверен, что нам удастся выдохнуть с облегчением в ближайшее время…

5 155 6 38845 14:25
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Чья возьмет? Усилия по формированию привлекательности России закончены. Москва демонстрирует готовность бить окна. Не удивительно, что 66% опрошенных в 14 странах говорят о своем негативном отношении к России. Но кого это в России волнует?..

5 288 6 80414 29.11

Популярное за неделю

Новости

The Washington Post со ссылкой на данные разведки: Россия готовит вторжение на Украину в начале 2022 года На Украину могут войти до 175 тысяч российских военных…

5 185 6 28258
Интервью Персонально ваш

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Моргенштерн держит важный пакет. Он влияет на молодежь. Его паства — это не сотни тысяч, это миллионы. Это побольше, чем та молодежь, которая поддерживала в свое время Алексея Навального. И этим он опасен…

5 36 6 71488 29.11
#слушать 50:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3572908
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 13 6 7326 28.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

У Путина ангельское терпение. Пора с этими клоунами завязывать, Владимир Владимирович! Тема Украины в российском медиаполе стала перебивать тему ковида, и рано или поздно будет развязка. Какая?..

5 274 6 147909 02.12
Блоги

Андрей Кончаловский режиссёр

+ Памяти Градского Памяти Градского Помню, я тогда даже сказал: «Градский будет у меня не просто петь, но и сниматься в главной роли. Вы только посмотрите, какие у этого парня выразительные голубые глаза!»

5 43 6 104512 28.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9342197
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5102489

Сегодня в эфире