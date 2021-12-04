Генеральным директором Российского антидопингового агентства стала Вероника Логинова

Новая глава РУСАДА уже имеет опыт по борьбе с запрещёнными препаратами. Несколько лет Вероника Логинова руководила отделом антидопингового обеспечения в министерстве спорта. Она также была советником ректора международного олимпийского университета по разработке антидопинговых программ. Ключевая задача Логиновой в новой должности восстановить статус соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу. Это напрямую влияет на возможность российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях. От статуса зависит и проведение в России крупнейших турниров с участием сборных из других стран. По решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне РУСАДА до конца следующего года должно выполнить ряд условий, чтобы восстановить статус. Его агентство лишилось год назад. Арбитражный суд поддержал решение исполкома WADA. Оно последовало за чередой допинговых скандалов вокруг российского спорта, в том числе обвинений в манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории в течение нескольких лет, начиная с 12-го года. Москва это отрицает. В отношении российских спортсменов ведётся почти 500 допинговых дел, сообщили в пресс-службе WADA. Права атлетов необходимо восстановить как можно скорее, они должны участвовать в международных состязаниях без ограничений, сказал министр спорта. Олег Матыцин назвал новую главу РУСАДА молодым и энергичным специалистом и отметил большой опыт Логиновой как на российском, так и на международном уровне. Во всемирном антидопинговом агентстве сказали, что удовлетворены тем, как прошли выборы.

После увольнения с поста генерального директора РУСАДА Юрия Гануса в августе прошлого года до начала декабря нынешнего обязанности главы агентства исполнял Михаил Буханов.