Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони утверждает, что Россия сократила этой осенью поставки газа в ЕС на 25%

По его словам, Евросоюз сейчас получает газ из Норвегии и Алжира. Между тем, «Газпром» утверждает, что с начала года увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья более чем на 10 миллиардов кубометров, а президент России Владимир Путин подчеркивал, что «Газпром» ни разу не отказывался увеличить поставки газа в Европу при соответствующих заявках.