Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони утверждает, что Россия сократила этой осенью поставки газа в ЕС на 25%

По его словам, Евросоюз сейчас получает газ из Норвегии и Алжира. Между тем, «Газпром» утверждает, что с начала года увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья более чем на 10 миллиардов кубометров, а президент России Владимир Путин подчеркивал, что «Газпром» ни разу не отказывался увеличить поставки газа в Европу при соответствующих заявках.
2021-12-04T17:36:57+03:00
2021-12-04T17:36:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:36, 04 декабря 2021
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