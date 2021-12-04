Делегаты съезда Социал-демократической партии Германии одобрили коалиционный договор с «зелеными» и либералами

Свободная демократическая партия проведет чрезвычайный съезд по этому вопросу завтра. Союз 90-ых с «зелеными» начал онлайн-голосование 26 ноября, оно должно завершиться к понедельнику. Ожидается, что восьмого декабря бундестаг изберет нового канцлера Германии. Им, скорее всего, станет социал-демократ Олаф Шольц.