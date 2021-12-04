Депутат А.Куринный: Изменения в процедуре закупки за рубежом жизненно важных лекарств закрепит их производство в РФ

Изменения в процедуре закупки за рубежом жизненно важных лекарств позволит закрепить их производство в России. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Это обосновывается исключительно тем, что несмотря на множество разговоров и усилий полной локализации производства многих лекарственных препаратов в Российской Федерации не произошло. Формально завозится субстанция, она здесь расфасовывается, это называется лекарственным препаратом, но сама формула не воспроизводится на территории Российской Федерации, полный цикл отсутствует. Это достаточно жесткая мера, которую предлагает Минпромторг, пока еще окончательно не согласованная, но преподносимая как единственно возможная в данном случае, чтобы наконец закрепить производство на территории Российской Федерации самых необходимых лекарственных препаратов из группы специально выделяемой», — сказал он.

Депутат отметил, что необходимо оценить риски данной меры.

«Плюс в том, чтобы локализовать на территории Российской Федерации полное производство, начиная от формулы, заканчивая упаковкой. <...> Есть очень много рисков, поэтому, на мой взгляд, прежде чем это правило вводить, надо очень тщательно просчитать. И уж если вводить, то только для отдельных групп препаратов, а не для всех общим списком. Это чревато большим количеством проблем», — сказал он.

Минпромторг предложил применять правило «второй лишний» для закупки жизненно необходимых лекарственных препаратов. Предложение предполагает, что заказчик обязан отклонить предложения зарубежных производителей, если в торгах участвуют поставщики из стран Евразийского экономического союза.