Горноспасатели в Кузбассе подняли на поверхность тела еще двух шахтеров, погибших на шахте «Листвяжная»

Как сообщили ТАСС в МинЧС, в шахте остаются тела еще тринадцати погибших. Напомним, в результате взрыва метана и задымления 25 ноября на шахте погиб 51 человек. По возбужденному уголовному делу арестованы пять человек, включая директора предприятия.

Между тем, глава Минтруда Антон Котяков обсудил с председателем Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иваном Мохначуком проблемы отрасли.

По словам Котякова, решение по зарплатам шахтеров будет урегулировано в течение декабря.