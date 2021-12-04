Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион считает, что кампанию против прививок развернули зарубежные враги России:

«Мы ежедневно теряем более тысячи человек уже в течение многих недель. Мы так можем постепенно потерять все наше народонаселение. А давайте не будем забывать о том, что за пределами нашего Отечества есть такие силы, которые очень заинтересованы в том, чтобы мы постепенно повымирали и чтобы нашу землю можно было забрать. Как говорил еще покойный царь-мученик Николай II, боятся нашей огромности. Вот эту огромность хотят внешние силы разрушить».

Митрополит убежден в том, что и вирус к нам попал не случайно и что активная кампания против вакцинации, против QR-кодов режиссируется из-за рубежа, а, к сожалению, многие наши граждане, может быть, сами того не осознавая, становятся орудиями в руках этих сил.