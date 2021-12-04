Фанаты ЦСКА и Крыльев Советов покинули трибуны во время матча команд в Самаре

Таким образом они выразили протест против массовых задержаний болельщиков московских армейцев.

Гостевой сектор болельщиков ЦСКА начал пустеть, когда с начала матча прошло чуть больше 19 минут. Немногим ранее подобное действие повторили и фанаты самарских Крыльев Советов. Московские армейцы забили гол на 75 минуте матча, который в итоге стал победным. Однако отпраздновать выигрыш с болельщиками им не удалось.

Накануне к акции присоединились фанаты «Зенита». На 60 минуте матча в Питере против «Ростова», когда счёт на табло был 2:2 они также ушли с трибун. В итоге обе команды голов больше не забили. Сегодня в рамках очередного тура чемпионата России пройдут ещё два матча. Спартак и Локомотив сыграют в Москве с Уралом и Ахматом соответственно. Ранее фанатские движения обоих московских клубов также объявили о намерении покинуть трибуны по ходу матчей.

Причиной данной акции стали массовые задержания болельщиков ЦСКА после игры с Зенитом на минувшей неделе. Фанаты московских армейцев в конце матча устроили масштабное файер-шоу. После финального свистка полицейские заблокировали болельщиков на трибуне. Позже к стадиону подъехали автозаки. Фанатов столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить в отделы МВД. По словам очевидцев, всего было задержано больше 400 человек.

К акции протеста также присоединились фанаты казанского Рубина и футбольного клуба Нижний Новгород. Матч между этими командами пройдёт уже завтра.