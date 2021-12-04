«Новая газета»: Власти РФ решили ужесточить ограничение допуска для закупки 15 жизненно важных иностранных лекарств

Российские власти по данным «Новой газеты» решили ужесточить ограничение допуска для закупки 15 жизненно важных иностранных лекарств.

Суть инициативы в следующем: при закупках определённых препаратов больница обязана отклонить предложения иностранных производителей, если в торгах участвуют поставщики из стран Евразийского экономического союза. Сейчас это происходит, если среди заявок с иностранным товаром окажутся хотя бы две из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии от разных производителей. Таким образом, по новому правилу достаточно, чтобы жизненно важное лекарство было полностью произведено на территории одной из стран ЕАЭС. В этом случае, препарат из США или Евросоюза не закупят. В проекте минпромторга перечень из 15 лекарств, в числе них атазанавир, его применяют при лечении ВИЧ и СПИДа, протионамид, который помогает в борьбе с туберкулёзом и противовирусный тенофовир, пишет Новая газета. В свою очередь, журналистка Екатерина Гордеева у себя в фейсбуке назвала катастрофой и уничтожением выбора у пациентов и врачей предложение ведомства. Противников инициативы, кстати, оказалось почти столько же сколько и сторонников. Когда их число почти сравнялось, сайт правительства, где публично обсуждали проект, открываться перестал, написала Гордеева.

Импортозамещение лекарственных препаратов затрудняет лечение редких заболеваний, отмечают медики. К примеру, при лечении редкого генетического заболевания муковисцидоз для борьбы с сопутствующими инфекциями нужны современные антибиотики.