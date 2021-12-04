Российские футбольные болельщики продолжают акцию протеста против задержания фанатов на матче ЦСКА с Зенитом

Российские футбольные болельщики продолжают акцию протеста против задержания в Москве около пятисот фанатов на матче ЦСКА с Зенитом. Сегодня на матче 17-го тура РПЛ ЦСКА – «Крылья Советов» на 20-ой минуте матча болельщики армейцев покинули трибуны, а на 13-ой минуте со стадиона ушли поклонники самарского клуба. Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу ЦСКА. Вчера на встрече «Ростова» и «Зенита» с трибун также ушли болельщики обеих команд. 17-ый тур продолжится сегодня матчами «Спартака» и «Ахмата» в Москве и «Локомотива» и «Урала» в Екатеринбурге.
2021-12-04T16:34:11+03:00
2021-12-04T16:38:17+03:00
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16:34, 04 декабря 2021
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