Российские футбольные болельщики продолжают акцию протеста против задержания фанатов на матче ЦСКА с Зенитом

Российские футбольные болельщики продолжают акцию протеста против задержания в Москве около пятисот фанатов на матче ЦСКА с Зенитом. Сегодня на матче 17-го тура РПЛ ЦСКА – «Крылья Советов» на 20-ой минуте матча болельщики армейцев покинули трибуны, а на 13-ой минуте со стадиона ушли поклонники самарского клуба. Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу ЦСКА. Вчера на встрече «Ростова» и «Зенита» с трибун также ушли болельщики обеих команд. 17-ый тур продолжится сегодня матчами «Спартака» и «Ахмата» в Москве и «Локомотива» и «Урала» в Екатеринбурге.