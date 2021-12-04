В Минпромторге намерены изменить процедуру закупки за рубежом жизненно важных лекарств

Публичное обсуждение проекта завершилось сегодня, и он опубликован на портале нормативных правовых актов. Число участников конкурса от стран ЕАЭС предлагается ограничить одним производителем. В настоящий момент заказчик обязан отклонить поставки иностранных производителей, если в тендере участвуют минимум двое поставщиков Евразийского экономического сообщества. Попечитель благотворительных фондов «Подари жизнь» и «Адвита», журналист Катерина Гордеева уже выразила опасения, что новые правила могут лишить больных необходимых медикаментов. В настоящее время к таковым Минпромторг относит 15 лекарственных препаратов для лечения СПИДа, туберкулеза и ряда вирусных заболеваний.