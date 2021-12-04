Z Архив новостей новости
5 8 6 1348
16:31, 04 декабря 2021

В Минпромторге намерены изменить процедуру закупки за рубежом жизненно важных лекарств

Публичное обсуждение проекта завершилось сегодня, и он опубликован на портале нормативных правовых актов. Число участников конкурса от стран ЕАЭС предлагается ограничить одним производителем. В настоящий момент заказчик обязан отклонить поставки иностранных производителей, если в тендере участвуют минимум двое поставщиков Евразийского экономического сообщества. Попечитель благотворительных фондов «Подари жизнь» и «Адвита», журналист Катерина Гордеева уже выразила опасения, что новые правила могут лишить больных необходимых медикаментов. В настоящее время к таковым Минпромторг относит 15 лекарственных препаратов для лечения СПИДа, туберкулеза и ряда вирусных заболеваний.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Николай Сванидзе журналист

Считаем необходимым восстановить в школьных программах Международный День памяти жертв Холокоста Заявление комиссии СПЧ по политическим правам в связи с исчезновением из школьной программы Международного Дня памяти жертв Холокоста…

5 278 6 23673 29.11
Блоги

+ Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский 01:36 Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский «Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И более того — это вопрос, которого не существует»...

5 171 6 16899 01.12
8читать ;смотреть
Новости

Президент США отверг любые «красные линии» в контексте Украины Недопустимость российского вторжения в страну Джо Байден намерен обсудить с Владимиром Путиным…

5 55 6 6274
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Психология и философия блефа личности Илона Маска Я не хаю Запад за то, что он значительно экономически сильнее России. Я попытался проанализировать различные грани. И обозначил те грани, которые настораживают и требуют объективного отношения…

5 106 6 12156 02.12
Блоги

МИД РФ: Вина за деградацию отношений с НАТО полностью лежит на альянсе Контраргументация к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса»...

5 94 6 13698 30.11
Новости

The Washington Post со ссылкой на данные разведки: Россия готовит вторжение на Украину в начале 2022 года На Украину могут войти до 175 тысяч российских военных…

5 162 6 26921
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

На фронтах борьбы с коронавирусом Ничего нарушающего права человека в обязательной вакцинации нет, и властям тут следовало бы действовать более решительно: дестабилизация обстановки в обществе скорее случится от постоянного изменения позиций…

5 91 6 17143 01.12
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Кому выгодна новая провокация на Украине? Все американские президенты с 1946 года в той или иной мере придерживались концепции «сила как гарант мира»...

5 160 6 31589 30.11
Новости

фото: formasloff.ru Кинорежиссёр Ридли Скотт обматерил кинокритика Антона Долина Казус произошел во время записи интервью для канала «Радио Долин» на видеохостинге YouTube…

5 26 6 9013
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Очень хотелось бы ошибиться… Пытался сглазить грядущий ужас, чтобы, названный своим именем заранее, он не состоялся: это же и есть главный успех антиутопии! Вот — 1984 года прошел, и мир выдохнул… Увы, я не уверен, что нам удастся выдохнуть с облегчением в ближайшее время…

5 113 6 22697 14:25
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

«Сегодня» – в ночь на 1 декабря 1937 года в Томске будет арестован Степан КАРАГОДИН и еще 41 человек Всего, в день массового убийства (расстрела) упомянутых шести человек, т.е. 21 января 1938 года, было убит не 6 человек, а не менее 87 человек…

5 128 6 25833 30.11
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Досадно, что обсуждение российского будущего может сейчас происходить где угодно, кроме России А хотелось бы всё-таки понять, каковы главные движущие силы в России после Путина…

5 27 6 5657 14:15
Новости

В рамах новой транспортной стратегии предполагается «безальтернативное» ограничения использования личного транспорта Власти это отрицают…

5 26 6 5900
Блоги

Сергей Марков политолог

Будут ли переговоры Путина и Зеленского? Путин предлагает Зеленскому сначала выполнить хотя бы половину из обещанного. А потом встречаться. Это значит, что переговоры Путина и Зеленского невозможны?..

5 28 6 7032 03.12
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Чья возьмет? Усилия по формированию привлекательности России закончены. Москва демонстрирует готовность бить окна. Не удивительно, что 66% опрошенных в 14 странах говорят о своем негативном отношении к России. Но кого это в России волнует?..

5 288 6 80381 29.11
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

«Ответственная бюд­жетная политика» Инфляция в России имеет да­леко не только монетарную природу, и бороться с ней правильнее не повышением про­центной ставки и ответственной бюджетной политикой, а нара­щиванием конкуренции, нормальной работой ФАС…

5 29 6 8316 02.12

Популярное за неделю

Новости

The Washington Post со ссылкой на данные разведки: Россия готовит вторжение на Украину в начале 2022 года На Украину могут войти до 175 тысяч российских военных…

5 164 6 26961
Интервью Персонально ваш

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Моргенштерн держит важный пакет. Он влияет на молодежь. Его паства — это не сотни тысяч, это миллионы. Это побольше, чем та молодежь, которая поддерживала в свое время Алексея Навального. И этим он опасен…

5 36 6 71334 29.11
#слушать 50:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3572908
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 13 6 7308 28.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

У Путина ангельское терпение. Пора с этими клоунами завязывать, Владимир Владимирович! Тема Украины в российском медиаполе стала перебивать тему ковида, и рано или поздно будет развязка. Какая?..

5 274 6 147488 02.12
Блоги

Андрей Кончаловский режиссёр

+ Памяти Градского Памяти Градского Помню, я тогда даже сказал: «Градский будет у меня не просто петь, но и сниматься в главной роли. Вы только посмотрите, какие у этого парня выразительные голубые глаза!»

5 42 6 104342 28.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9342127
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5102363

Сегодня в эфире