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Эксклюзив Эха 16:23, 04 декабря 2021

Экономист Константин Сонин: Проведение чтений Адама Смита необходимо для учета экономических ошибок прошлого

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из участников чтений, экономист Константин Сонин.

«Идеи свободы фундаментально важны, для того чтобы российская экономика сегодня росла, развивалась. Нужно, чтобы правительство, бизнес, не повторяли тех ошибок, которые привели когда-то к застою и в итоге к экономической катастрофе Советского Союза. Фундаментальная причина, почему развалился Советский союз, прежде всего, экономически, состоит в том, что не было свободного рынка, из-за этого возникли огромные перекосы в разных областях народного хозяйства. Форум, специально посвященный идее экономической свободы, это очень важно», — сказал он.

Ежегодная научно-просветительская конференция, объединяющая сторонников личных, экономических и политических свобод, «Чтения Адама Смита» пройдет в Москве 5 декабря.


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