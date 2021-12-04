Вооруженные силы США нанесли удар в Сирии, нацеленный против одного из членов запрещенной в России «Аль-Каиды»

Вооруженные силы США нанесли удар в Сирии, нацеленный против одного из членов террористической группировки «Аль-Каида*». Об этом сообщает телеканал Fox News.

Авиаудар был нанесен с беспилотника в районе города Идлиб. Был ли в его результате устранен один из боевиков запрещенной в России «Аль-Каиды*», не уточняется. Представляющий центральное командование США Билл Урбан рассказал американскому телеканалу Fox News, что предварительный анализ указывает на возможные жертвы среди гражданского населения. Он отметил, что ведомство намерено провести расследование случившегося. Сроки Урбан не назвал, но пообещал, что результаты будут опубликованы.

При этом сам удар был нанесен еще вчера, однако известно о нем стало только сегодня. Накануне этого министр обороны США Ллойд Остин поручил возобновить расследование авиаудара в Сирии в 2019 году. Тогда погибли около 80 мирных жителей. В Пентагоне скрывали произошедшее до осени этого года.

Американские военные ранее указывали, что террористическая группировка «Аль-Каида*» использует территорию Сирии в качестве убежища.

* «База» («Аль-Каида») - террористическая организация, запрещённая в России.