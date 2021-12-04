В России за сутки, по данным оперштаба, выявили почти 33 тыс. новых заразившихся коронавирусом

Умерли 1 215 пациентов. В Москве суточный прирост заражений составил 3 356. Число летальных исходов в столице возросло за сутки на 93 против 95 днем ранее. Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,99 и, по данным ТАСС, не превышает единицу уже 20 дней подряд. В Москве этот показатель, который показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции, равен 1,04.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал как можно быстрее вводить систему QR-кодов о прививке от коронавирусной инфекции в РФ на федеральном уровне.

Гинцбург также напомнил о необходимости соблюдения мер эпидемиологической безопасности, в частности, о ношении масок.