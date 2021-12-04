Белорусскому журналисту газеты «Комсомольская правда» Геннадию Можейко продлили арест

Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест или залог, однако вместо этого суд решил оставить журналиста в СИЗО до 1 февраля.

Геннадия Можейко задержали в Москве в начале октября и экстренно вывезли в Минск. Согласно официальной версии белорусских силовиков, журналист пытался через Россию вылететь в третью страну. Позднее главный редактор «Комсомолки» сообщал, что корреспондент находится в СИЗО «Окрестино», который известен сообщениями о пытках арестованных.

В Белоруссии Можейко обвиняют в разжигании ненависти и оскорблении представителей власти. Причиной же стала публикация, в которой журналист рассказал о жителе Минска, который застрелил сотрудника КГБ, а затем и сам погиб в перестрелке. Сразу же после появления статьи на сайте издания ресурс был заблокирован. Министерство информации республики усмотрело в материале угрозу национальной безопасности. Речь идет о том, что Можейко якобы искусственно нагнетал напряженность в обществе, а также между гражданами и государством.

СПЧ неоднократно призывал власти Белоруссии отпустить журналиста. Кроме того, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявлял о готовности заплатить любой залог за освобождение сотрудника издания.