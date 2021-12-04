Горноспасатели в Кузбассе подняли на поверхность тела еще двух шахтеров, погибших на шахте «Листвяжная»

Как сообщили ТАССв МинЧС, в шахте остаются тела еще тринадцати погибших. Напомним, в результате взрыва метана и задымления 25 ноября на шахте погиб 51 человек. По возбужденному уголовному делу арестованы пять человек, включая директора предприятия.

Между тем, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук обсудил на встрече с главой Минтруда Антоном Котяковым изменения, которые надо будет вносить в трудовое и административное законодательство.

Мохначук отметил, что в течение месяца вопросы удастся отработать.