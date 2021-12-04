Основной темой предстоящих переговоров президентов России и США станет ситуация вокруг Украины

Как передает Reuters, об этом заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен. По его словам, Джо Байден намерен заявить Владимиру Путину, что США будут безусловно настаивать на территориальной целостности Украины и выступать против любых «агрессивных шагов России» в этом вопросе. Также Блинкен заявил, что Байден намерен сообщить российскому президенту о том, что рассчитывает на более стабильные и предсказуемые отношения между двумя странами. Ранее американский госсекретарь сообщил, что переговоры между президентами России и США пройдут «в самое ближайшее время», но формат саммита не уточнил. Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что дата встречи уже согласована, но нужно дождаться уточнения всех параметров переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, посоветовал ждать встречу «в любой момент».