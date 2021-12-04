США не признают «красные линии», обозначенные Россией по украинской проблематики

Президент США Джо Байден дал понять, что эта тему он затронет во время грядущего разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным. Байден также сказал, что рассчитывает на долгий разговор с Путиным и подготовил определенные предложения для российского президента,но не стал их уточнять. Накануне МИД России заявил, что для Москвы «красной линией» является вступление Украины в НАТО. 1 декабря Путин рассказал о намерении начать предметные переговоры о юридических гарантиях, исключающих любое продвижение НАТО на восток.
2021-12-04T15:33:54+03:00
2021-12-04T15:33:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2946390-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:33, 04 декабря 2021
Загрузка комментариев...