В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту гибели человека при взрывных работах на руднике

Предварительной причиной смерти горняка стало отравление угарным газом. Его тело направлено на экспертизу. Следователи сейчас изымают документацию, касающуюся техники безопасности, и проводят допросы рабочих рудника «Владимирский».

Как сообщает агентство ТАСС, он принадлежит компании «Рифей», которая занимается добычей золота в Бурятии. Есть ли подозреваемые в деле о нарушении правил безопасности на производстве, пока не уточняется. В результате происшествия также пострадали как минимум три человека.

Они вместе с погибшим сегодня ночью проводили плановые взрывные работы в непроветриваемом участке рудника. После этого в штольне скопился угарный газ. Рабочие потеряли сознание. Большинство из них спасатели успели вытащить на поверхность и передали медикам.

Свою проверку соблюдения требований закона об охране труда начала и прокуратура Бурятии.