Суд в Москве еще в ноябре оштрафовал на 500 тысяч рублей «Первое Антикоррупционное СМИ»

На это обращает внимание правозащитный проект ОВД Инфо*. Накануне главреда издания Дмитрия Вербецкого оштрафовали на 50 тысяч рублей. Причиной стали протоколы о нарушения закона об иноагентах. Вербицкий объяснял это «технической ошибкой».
2021-12-04T14:40:24+03:00
2021-12-04T14:42:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:40, 04 декабря 2021
* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.
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