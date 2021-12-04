Суд в Москве еще в ноябре оштрафовал на 500 тысяч рублей «Первое Антикоррупционное СМИ»

На это обращает внимание правозащитный проект ОВД Инфо*. Накануне главреда издания Дмитрия Вербецкого оштрафовали на 50 тысяч рублей. Причиной стали протоколы о нарушения закона об иноагентах. Вербицкий объяснял это «технической ошибкой».

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.