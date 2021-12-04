СПЧ просит руководство ФСИН по Мордовии проверить обоснованность постановки Пола Уилана на учет как склонного к побегу

Члены СПЧ просят руководство управления ФСИН по Мордовии проверить обоснованность постановки гражданина США Пола Уилана на учет как склонного к побегу.

Как сообщила «Интерфакс» член совета Ева Меркачева, СПЧ также просит проверить все жалобы Уилана, в частности, на пропажу продуктов из посылок, присланных из США.

Пол Уилан, который является, помимо США, гражданином Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, приговорен к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Его выдачи неоднократно добивались представители Соединенных Штатов.