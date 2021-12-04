Группа «Гражданин. Армия. Право» обжалует внесение в реестр иностранных агентов

Ассоциация по защите прав призывников «Гражданин. Армия. Право»* обжалует внесение в реестр иностранных агентов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава группы Сергей Кривенко.

«У нас с конца октября была внеплановая проверка Минюста, 3 декабря вчера был последний день этой проверки. По итогам этой проверки мы не получили пока никаких актов, ни предписаний, только появилась эта новость на сайте Минюста вчера поздно вечером. Мы пока дождемся результатов проверки, каких-то бумаг. Конечно, с этим решением не согласны, будем обжаловать. Этот закон неправовой, и по применению неправовой, мы не согласны с тем, что нас вносят в реестр», — сказал он.

С. Кривенко отметил, что правозащитная группа имеет иностранное финансирование.

«Это политическое решение. Иностранное финансирование мы получаем, у нас проект Евросоюза текущий идет, мы никогда это не скрывали, во всех отчетах Минюсту мы об этом пишем, все законно исполняем. Мы не считаем, что иностранное финансирование — это плохо. Это открытый конкурс, где мы честно играем и выигрываем какие-то суммы на ту деятельность, которую мы сами заявляем. За политическую деятельность может сойти любое высказывание и любое действие, это совершенно непрозрачный и растянутый критерий, под который можно любое действие подогнать. Будем сопротивляться», — заключил он.

Министерство юстиции накануне присвоил ассоциации по защите прав призывников «Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право»* статус НКО-иностранного агента. В реестр физлиц-иноагентов также включены Хисамова Регина, Гималова Регина, Григорьев Андрей и Григорьева Алина. Все четверо являются авторами проекта Радио «Свобода»*.

*Власти РФ считают иностранным агентом