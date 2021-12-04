В Кабуле вновь прогремел взрыв

На одной из городских дорог взорвалась иномарка, принадлежащая запрещённому в России движению «Талибан*» пишет афганское агентство Aamaj News.

Как рассказали изданию в службе безопасности провинции Пандшжер, целью преступников был губернатор данной области — Кудратулла. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Других пострадавших в результате взрыва нет. По предварительной информации автомобиль подорвался на придорожной мине.

Об организаторах покушения пока неизвестно. Пандшжер долгое время оставался последней провинцией Афганистана, которую талибы* не контролировали. Однако в сентябре этого года сопротивление пало.

После прихода к власти в Афганистане талибов*, в стране регулярно происходят взрывы. Так в начале недели по данным СМИ придорожная мина взорвалась вблизи одной из школ Кабула. По словам очевидцев, тогда пострадали 5 человек. Взрыв также произошёл и на автомагистрали соединяющей город Джелалабад с пропускным пунктом «Торхам» на границе с Пакистаном.

Ранее афганские власти призвали Россию, Индию и Китай помочь в борьбе с террористами на территории страны.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.