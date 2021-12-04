Сегодня начнется двухдневный чрезвычайный съезд Социал-демократической партии Германии, на котором ее члены проголосуют за коалиционный договор. П

После сентябрьских выборов в бундестаг Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и «Союз 90-х/Зеленые» разработали коалиционный договор. Он станет программой действий германского правительства на ближайшие четыре года до следующих парламентских выборов.

В договоре партии закрепили отказ от использования угля до 2030 года и приоритетное развитие возобновляемых источников энергии. Центральной темой кабинета будет развитие инфраструктуры оплачиваемого жилья. Запланировано повышение минимальной заработной платы до 12 евро в час. Среди социальных нововведений – реформа пособия по безработице и повышение детской помощи. Предполагается также увеличить финансирование образования и облегчить получение гражданства для мигрантов. Главным актуальным вопросом для нового правительства остается борьба с пандемией коронавируса, в том числе введение обязательной вакцинации.

Свободная демократическая партия проведет чрезвычайный съезд в воскресенье. «Союз 90-х/Зеленые» начали голосование онлайн 26 ноября. Оно завершится к понедельнику. Принятие договора внутри партий считается формальностью, поскольку его обсуждение прошло в ходе коалиционных переговоров. Сенсации на данный момент исключены.

Предполагается, что 8 декабря в бундестаге будет проведено избрание канцлера. Им со всей вероятностью станет социал-демократ Олаф Шольц.