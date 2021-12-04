Новая транспортная стратегия РФ не содержит ограничений на использование личных автомобилей – эксперт

Новая транспортная стратегия РФ не содержит ограничений на использование личных автомобилей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

«Там есть констатация, связанная с тем, что города Российской Федерации в силу застройки, планировки, плотности населения слабо приспособлены к массовому использованию автомобилей. Эту проблему как-то надо будет решать. Там есть на эту тему, что в городах надо сделать долю поездок на общественном транспорте побольше, чем она сейчас есть, развивать общественный транспорт. Это, на самом деле, безобидные и бесспорные пожелания: никаких мер [по ограничению использования личного транспорта] не прописано в стратегии», — сказал он.

М.Блинкин отметил, что поездки в общественном транспорте возрастут, если он станет комфортным.

«Если человеку предлагают комфортную альтернативу, которая будет лучше его автомобиля, лучше стояния в пробках, он ее с удовольствием использует без всякого принуждения со стороны власти. В большинстве городов, если у меня не автомобиль, я должен садиться в маршрутку, согнувшись. Я буду стоять в пробках, а не сяду. <...> Это рациональное поведение», — сказал он.

В Министерстве транспорта ранее подтвердили, что транспортная стратегия до 2035 года не вводит ограничений на пользование личными автомобилями. Согласно заявлению Минтранса, документ направлен на увеличение мобильности и качества жизни людей и последовательное развитие всех видов транспорта.