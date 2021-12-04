Болельщики ЦСКА сегодня планируют покинуть матч с «Крыльями Советов» в знак протеста против задержания фанатов

Болельщики ЦСКА планируют сегодня планируют организованно покинуть матч с «Крыльями Советов» в Самаре в знак протеста против задержания фанатов в прошлое воскресенье в Москве.

Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин в интервью «Эху Москвы» объяснил, что недовольство российских любителей футбола в первую очередь связано с риском массовых недопусков на стадионы.

По словам Александра Шпрыгина, в текущем сезоне РПЛ большее внимание будет приковано не к футболу, а к организационным вопросам и акциям протеста.