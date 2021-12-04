В рамах новой транспортной стратегии предполагается «безальтернативное» ограничения использования личного транспорта

В рамах новой транспортной стратегии до 2035 года, по данным газеты «КоммерсантЪ», предполагается «безальтернативное» ограничения использования личного транспорта. Власти это отрицают.

Как ожидается, реализации программы обойдется в 60 триллионов рублей. Сама же стратегия включает в себя долгосрочные планы по развитию автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного видов транспорта, пишет «КоммерсантЪ». Для этого предполагается частичный отказ от использования неэкологичного транспорта, а на дорогах появятся так называемый «цифровой контроль» за дорожным шумом.

Среди прочего граждан могут обязать пересесть на общественный транспорт. Тем же, кто не захочет расставаться со своим автомобилем, предложат вариант совместного использования транспортных средств. Все эти меры должны снизить наносимый экологии вред.

Между тем, в Министерстве транспорта информацию об отказе от машин опровергли. Как пишет агентство ТАСС, новая программа нужна для того, чтобы люди чаще пользовались общественным транспортом, ведь сейчас люди все реже ездят на автобусах. Если переломить этот тренд, то качество жизни и мобильность многих горожан серьезно вырастет, заверили в Министерстве транспорта.

В российском отделении «Гринпис» уже сообщили, что в любом случае поддержат идею сокращения парка личных авто в пользу общественного транспорта в целях улучшения экологии.

«Города России плохо приспособлены к массовому использованию машин», отметил в интервью «Эху Москвы» директор Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. По его словам, это данность, которая не зависит от регламентирующих документов.

Михаил Блинкин отметил, что общественный транспорт может стать привлекательным для россиян, если его сделают максимально комфортным.