Генеральным директором РУСАДА стала Вероника Логинова

Соответствующее решение принял совет учредителей Российского антидопингового агентства, — сообщает ТАСС.

Как отмечается, Логинова уже имеет опыт работы в организации. Кроме того, в течение нескольких лет она возглавляла отдел антидопингового обеспечения в министерстве спорта. Согласно информации на сайте Российского международного Олимпийского университета, она – советник ректора по разработке антидопинговых программ.

Прежний директор Юрий Ганус был уволен в августе 2020 года за нарушения деятельности агентства, выявленные аудитом. Обязанности руководителя исполнял юрист Михаил Буханов.

