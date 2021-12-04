В Москве задержано трое активистов «Левого фронта» после пикетов против политики «Единой России» – Удальцов

В Москве задержано трое активистов «Левого фронта» после пикетов против политики «Единой России». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Сегодня утром возле Экспоцентра в Москве, где должен пройти 20-й съезд «Единой России», представители «Левого фронта» провели серию одиночных пикетов, чтобы выразить свое несогласие с антисоциальной, антинародной, по их мнению, политикой партии власти. <...> Когда активисты уже провели пикеты по дороге к метро трех из них задержали сотрудники полиции, проводили в полицейский автобус. Будет ли составляться протокол, по какой статье –информации нет, они находятся в полицейском автобусе.

По мнению С.Удальцова, пенсионная реформа является одним из самых ярких примеров «антинародных законов», за которые голосовала «Единая Россия».