Стоимость биткоина за сутки снизилась почти на 20%

Сейчас, как следует из данных криптобиржи Binance, она торгуется на отметке ниже 47,5 тысяч долларов. Как отмечает газета «Коммерсантъ», биткоин опускался до минимальных показателей с конца сентября. За эту неделю курс опустился на 15%.