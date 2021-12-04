Стоимость биткоина за сутки снизилась почти на 20%

Сейчас, как следует из данных криптобиржи Binance, она торгуется на отметке ниже 47,5 тысяч долларов. Как отмечает газета «Коммерсантъ», биткоин опускался до минимальных показателей с конца сентября. За эту неделю курс опустился на 15%.
2021-12-04T12:07:40+03:00
2021-12-04T12:07:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:07, 04 декабря 2021
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