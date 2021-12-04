Оперштаб: В России выявили еще почти 33 тысячи новых заразившихся коронавирусом

С начала недели ежесуточное число заразившихся ковидом, если верить властям, уменьшилось почти на тысячу человек. По данным оперативного штаба, болезнь за вчерашний день выявили у 32974 россиян. Лидер по-прежнему Москва. За сутки более 3300 новых заражённых. Уже несколько дней суточная заболеваемость коронавирусом в столице превышает показатель в 3 тысячу человек. Далее идут Петербург и Подмосковье – 2,5 тысячи и около двух тысяч заболеваний соответственно. Почти 900 заразившихся в Самарской области, немного меньше на Кубани. Лучше всего ситуация с ковидом за минувшие сутки была в Калмыкии, Ненецком автономном округе и на Чукотке. При этом почти месяц число летальных случаев от коронавируса в стране превышает цифру в 1200 человек. Сегодня оперативный штаб сообщил о гибели 1215 россиян от коронавируса. Лидеры по смертности те же. В Москве за сутки умерли 93 пациента, в Петербурге 57 человек, замыкает тройку Подмосковье, 55 летальных случаев. Согласно данным Росстата в октябре ковид унёс жизни почти 75-ти тысяч россиян. Основной причиной смерти он назван у почти 60-тысяч человек. У остальных сопутствующим заболеванием. Октябрьские показатели по смертности от коронавируса стали максимальными за все время эпидемии. При этом оперативный штаб в октябре регистрировал немногим больше 30-ти тысяч смертей в России из-за коронавируса. Общее число случаев заражения в стране с начала эпидемии приближается к 10-ти миллионам человек. Умерло по данным оперативного штаба более 280-ти тысяч. Впрочем, статистика Росстата говорит о том, что умерших от ковида уже более пятисот тысяч. «В ноябре показатели по смертности в России будут еще выше, чем в октябре, далее возможно улучшение ситуации», сказал в интервью «Эху Москвы» независимый демограф Алексей Ракша. По его словам, все зависит от распространения и воздействия нового штамма коронавируса.

Более долгосрочные прогнозы, в частности, на весну, делать пока крайне сложно, заключил Алексей Ракша.