Независимый демограф Алексей Ракша: Смертность от коронавируса снизится в декабре

Смертность от коронавируса снизится в декабре по сравнению с ноябрьской статистикой. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» независимый демограф Алексей Ракша.

«Пик смертности находился где-то между 20-25 октября и примерно 10-15 ноября. В ноябре, к сожалению, цифры будут еще немного больше. Но сейчас уже идет спад и декабрь будет заметно лучше, чем ноябрь по смертности. А заболеваемость, судя по запросам в «Яндексе» снизилась примерно вдвое с конца октября и почти перестала снижаться. Сейчас мы находимся на плато, это плато очень высокое, оно соответствует примерно 2000 избыточных смертей в сутки (максимум был 4000). Что будет дальне — непонятно, либо «омикрон» у нас начнет очень быстро распространяться до нового года, либо не успеет. Но в любом случае новогодние праздники дадут сильный перегиб кривой вниз, то есть январь должен быть сильно лучше, чем декабрь», — сказал он.

А.Ракша отметил, что смертность от коронавируса в начале следующего года зависит от опасности нового штамма.

«Пока непонятно, насколько тяжелое течение болезни вызывает «Омикрон», мы сейчас видим, что он очень быстро распространяется. Если у этого штамма летальность будет такой же, как у «Дельты», то ситуация может начать ухудшаться и со смертностью к концу января». – заключил он.

Росстат сообщил, что в октябре смертность от коронавируса в России стала самой высокой за все время пандемии. Согласно информации Росстата, в октябре умерли около 75 тысяч россиян с коронавирусом. Почти у 70 тысяч человек ковид стал основной или предположительно основной причиной смерти. Предыдущий пик смертности был зафиксирован в июле, когда скончались около 50 тысяч человек с инфекцией, у 45 тысяч из которых коронавирус оказался главной причиной гибели.

С учетом октябрьских данных непосредственно от коронавируса в России за все время эпидемии умерли уже более 460 тысяч человек, отмечает Росстат. Две трети из смертей пришлось на 2021 год. На этом фоне резко растет и естественная убыль населения. За первые 10 месяцев текущего года она превысила 800 тысяч человек — это более чем на 70 процентов выше, чем в предыдущем году.

При этом ежедневно публикуемые данные оперативного штаба о смертности от коронавируса значительно ниже цифр Росстата — власти объясняют это тем, что со временем статистика уточняется.