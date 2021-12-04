Акция протеста болельщиков в Самаре пройдет не только против задержания фанатов футбола, но и против внедрения Fan ID

Акция протеста болельщиков в Самаре 4 декабря пройдет не только против задержания фанатов футбола, но и против внедрения Fan ID – президент ВОБ Шпрыгин.

Болельщики ЦСКА сегодня планируют организованно покинуть матч с «Крыльями Советов» в Самаре в знак протеста против задержания фанатов. Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» пояснил, что недовольство российских любителей футбола в первую очередь связано с риском массовых недопусков на стадионы в результате внедрения Fan ID.

«Такие акции болельщиков они конечно резонансные. Но самое главное, чтобы болельщики выразили консолидировано свою позицию, не только в том, что есть некий произвол, а также чтобы еще прозвучали предложения. И эта акция не столько против произвола, а еще против Fan ID», — сказал он.

По словам А.Шпрыгина, в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о введение Fan ID на российских стадионах, что позволит без объяснения причин сотням людей выдать «бан и запреты» на посещение матчей.

«И вот это основная причина возмущений. Все не против Fan ID, но без решения суда нельзя и только на определенный срок, установленный судом», — пояснил он.

По словам А.Шпрыгина, в текущем сезоне РПЛ большее внимание будет приковано не к футболу, а к организационным вопросам и акциям протеста.

Фанатское объединение ЦСКА «Люди в черном» объявило, что 4 декабря на матче РПЛ с «Крыльями Советов» ее члены покинут трибуну в знак протеста. Болельщики таким образом выступят против произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам. Причина этого стали массовые задержания после матча ЦСКА — «Зенит».