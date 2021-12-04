Представители ВОЗ могут уже в январе провести инспекцию в Россию для оценки вакцины «Спутник»

До конца этого месяца Российский фонд прямых инвестиций должен предоставить в ВОЗ подробную дорожную карту, чтобы ускорить оценку вакцины. Только после этого регулятор сможет приступить к инспекции, говорится в заявлении организации.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко говорил, что барьеров для признания препарата в Европе совсем не осталось. На данный момент, по его словам, необходимо лишь решить некоторые процедурные моменты. В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев накануне заявил, что ВОЗ не одобряет препарат исключительно из-за бюрократических препятствий, хотя безопасность и эффективность препарата давно доказаны.

Еще в начале марта «Спутник» начал проходить процедуру регистрации в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Это необходимо для того, чтобы препарат можно было централизованно использовать в Евросоюзе. Пока же вакцина одобрена в более чем 70 странах мира, среди которых Венгрия, Мексика и Аргентина.

Президент России Владимир Путин в начале этой недели назвал взаимное признание вакцин и сертификатов о прививках от коронавируса важной мерой в борьбе с пандемией.