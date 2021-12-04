Минтранс: Новая транспортная стратегия до 2035 года не вводит ограничений на пользование личными автомобилями

Ранее в прессе появилась информация, что документ преследует именно эту цель.

Документ не предполагает никаких ограничений. Он направлен на увеличение мобильности и качества жизни людей и последовательное развитие всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе профильного министерства. Там уточнили, что новая стратегия не затронет и личные автомобили.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что предложения министерства направлены на то, чтобы владельцы машин как можно меньше вредили экологии. Поскольку от автомобильного транспорта много выбросов и проблему не сможет решить обновление парка. Газета отметила, что с этой целью власти будут стараться пересадить автовладельцев на общественный транспорт. Такой вариант в стратегии назван безальтернативным, утверждает «Коммерсант».

В качестве сценариев авторы документа предложили минимизировать использование транспортных средств с неэкологичными двигателями, установить так называемый «цифровой контроль» за дорожным шумом и более чем в тысячу раз нарастить число заправок для электромобилей, пишет издание.

Экологи, опрошенные «Коммерсантом» поддержали идею сокращения парка личных автомобилей с одновременным развитием общественного транспорта.