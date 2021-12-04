Ян Непомнящий уступил Магнусу Карлсену в очередной партии матча за титул чемпиона мира

Шестая игра между россиянином и норвежцем вошла в историю как самая долгая из когда-либо сыгранных в чемпионских поединках. Она длилась восемь часов. Сейчас Карлсен ведет со счетом 3,5:2,5, следующая партия пройдет сегодня. Непомнящий будет играть белыми фигурами.