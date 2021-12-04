Президент США отверг любые «красные линии» в контексте Украины

Недопустимость российского вторжения в страну Джо Байден намерен обсудить с Владимиром Путиным.

Глава белого дома рассчитывает на долгий разговор, приводит его слова агентство Рейтер. О «красных линиях», которыми для Москвы станет размещение оружия на территории Украины и другие угрозы безопасности, Путин ранее сказал в ходе форума «Россия зовет». В Кремле неоднократно обвиняли Запад в «агрессивны действиях», утверждая, что никому не угрожают и не собираются нападать.

Источники агентства АР утверждают, что американская разведка ожидает вторжения на Украину в начале следующего года.