В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

В Москве он будет действовать до вечера, в Подмосковье – до полудня. Это следует из сообщения на сайте Гидрометцентра. Ожидается сильный ветер и гололедица.

Желтый уровень погодной опасности действует почти во всех регионах Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Оранжевый уровень погодной опасности из-за штормового ветра и сильного снега объявлен в Хакасии, Кабардино-Балкарии, где в горах лавиноопасная ситуация и Крыму из-за ливней.