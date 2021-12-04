Коммерсантъ: Три четверти компаний в России намерены следить за своими сотрудниками, работающими удаленно

Наблюдение позволяет контролировать эффективность персонала вне офиса, а также оценивать то, как используются те или иные ресурсы компании.

Чаще всего за сотрудниками следят с помощью специальных программ для совместной работы. О внедрении такой практики сообщили больше половины организаций, отмечает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов, изучающих рынок, из британской фирмы Vanson Bourne.

Некоторые компании ограничиваются проверкой электронной почты персонала, часть использует инструменты реагирования на нажатие клавиш на клавиатуре, реже – видеонаблюдение. Опрошенные изданием юристы считают, что в попытке соблюсти корпоративные интересы работодатели не учитывают право на конфиденциальность.

При использовании инструментов слежки есть вероятность сбора личных данных сотрудника, что недопустимо без согласия пользователей и наказывается по закону.

При этом менеджеры по работе с персоналом указывают, что зачастую подобная практика может осложнить взаимоотношения с коллективом, поэтому ее внедряют скрытно.