Лидер Судана не планирует баллотироваться в президенты в 2023 году

В интервью газете Financial Times глава Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан сказал, что власти определенно привержены к проведению выборов, однако, после этого он намерен уйти из политики и заняться собственными делами. В конце октября в Судане произошел военный переворот. Члены гражданского правительства были арестованы, после чего аль-Бурхан распустил кабинет министров и объявил чрезвычайное положение.
2021-12-04T09:41:53+03:00
2021-12-04T09:41:53+03:00
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09:41, 04 декабря 2021
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