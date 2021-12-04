Лидер Судана не планирует баллотироваться в президенты в 2023 году

В интервью газете Financial Times глава Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан сказал, что власти определенно привержены к проведению выборов, однако, после этого он намерен уйти из политики и заняться собственными делами. В конце октября в Судане произошел военный переворот. Члены гражданского правительства были арестованы, после чего аль-Бурхан распустил кабинет министров и объявил чрезвычайное положение.